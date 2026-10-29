Old Dominion Freight Line stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Old Dominion Freight Line hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,28 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Old Dominion Freight Line im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,59 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at