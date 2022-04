Old National Bancor gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Old National Bancor hat am 26.04.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,400 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 291,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 41,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 206,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at