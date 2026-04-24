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24.04.2026 06:31:29
Old National Bancor gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Old National Bancor hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Old National Bancor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 999,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 723,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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