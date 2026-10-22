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22.10.2026 06:31:29
Old National Bancor gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Old National Bancor äußerte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Old National Bancor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden USD im Vergleich zu 1,05 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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