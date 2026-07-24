Old National Bancor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Old National Bancor hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,05 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 957,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at