Old National Bancor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Old National Bancor hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Old National Bancor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,470 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,01 Milliarden USD gegenüber 758,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,79 USD. Im Vorjahr waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,74 Milliarden USD – ein Plus von 26,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Old National Bancor 2,96 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

