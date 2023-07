Old National Bancor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Old National Bancor hat am 25.07.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2023 endete.

Das EPS wurde auf 0,540 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Old National Bancor 0,460 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 469,6 Millionen USD gegenüber 431,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at