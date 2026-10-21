Old National BancorpShs Aktie
WKN: 883852 / ISIN: US6800331075
|
21.10.2026 13:39:54
Old National Bancorp Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Old National Bancorp (ONB) Wednesday reported third-quarter net income applicable to common shares of $249.96 million, or $0.66 per share, compared with $178.53 million, or $0.46 per share, a year earlier. Excluding one-time items, earnings were $249.7 million, or $0.66 per share.
Net interest income rose to $584.29 million from $574.61 million, while noninterest income declined to $128.45 million from $130.46 million.
Net interest income tax equivalent basis was $591.95 million, up from $582.58million a year ago.
Revenue grew to $720.4 million from $713.05 million in the prior year.
Provision for credit losses increased to $33.58 million from $26.74 million last year.
On the Nasdaq, ONB shares were down nearly 1% in pre-market trading after closing at $25.34 on Tuesday.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Old National BancorpShs
|
20.10.26
|Ausblick: Old National Bancor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Old National Bancor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Old National Bancor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Old National Bancor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Old National BancorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Old National BancorpShs
|22,20
|1,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.