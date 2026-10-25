Republic Aktie

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WKN DE: A0MZ6F / ISIN: BG1100059986

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25.10.2026 19:54:06

Old Republic International: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Old Republic (NYSE:ORI) executive leadership outlined plans to maintain underwriting discipline while expanding specialized insurance units. Long-term investors care because maintaining strict pricing standards during soft market cycles preserves capital and protects profitability. Three things management said stand out.

Management continues pushing price hikes above expected loss trends to counter legal severity risks in property and casualty (P&C) lines, which is insurance covering property damage and liability claims. Keeping rates ahead of inflation protects margins even as broader market competition increases.

Old Republic is scaling its vehicle service contract division through administrator partnerships to diversify revenue. Because warranty profits depend on partnership quality rather than traditional insurance market pricing swings, this expansion creates smoother long-term cash flows.

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