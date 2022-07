Old Republic International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Old Republic International lud am 28.07.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,690 USD, nach 0,730 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Old Republic International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,637 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,01 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at