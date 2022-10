Old Republic International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Old Republic International hat am 27.10.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,680 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Old Republic International 0,790 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 1,72 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 14,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Old Republic International 2,01 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,587 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,46 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at