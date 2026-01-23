Old Republic International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Old Republic International stellte am 22.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,420 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Old Republic International im vergangenen Quartal 2,39 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Old Republic International 2,00 Milliarden USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,72 USD. Im letzten Jahr hatte Old Republic International einen Gewinn von 3,24 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,23 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 9,14 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at