Old Republic International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Old Republic International hat am 27.04.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,610 USD, nach 0,630 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,30 Prozent auf 1,76 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,527 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 1,78 Milliarden USD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at