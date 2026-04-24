Old Second Bancorp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Old Second Bancorp hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 USD, nach 0,430 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Old Second Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111,2 Millionen USD im Vergleich zu 84,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at