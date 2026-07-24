Old Second Bancorp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Old Second Bancorp veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at