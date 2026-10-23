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23.10.2026 06:31:29
Old Second Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Old Second Bancorp stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Old Second Bancorp ein EPS von 0,180 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 117,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 115,2 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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