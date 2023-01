Old Second Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Old Second Bancorp hat am 26.01.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,520 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,260 USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,49 USD, nach 0,650 USD im Vorjahresvergleich.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,51 USD und einem Umsatz von 246,13 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at