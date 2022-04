Old Second Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Old Second Bancorp äußerte sich am 27.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,270 USD. Im letzten Jahr hatte Old Second Bancorp einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 54,7 Millionen USD gegenüber 34,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at