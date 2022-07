Old Second Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Old Second Bancorp hat am 27.07.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,270 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 82,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Old Second Bancorp einen Umsatz von 29,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at