Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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25.06.2026 13:49:00
Older Americans will soon have Medicare access to GLP-1s for weight loss for the first time. Here’s what they need to know.
Starting July 1, Medicare beneficiaries who qualify can get weight-loss drugs for $50 a month. They should consider the side effects and muscle loss.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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