Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
19.06.2026 17:27:27
O'Leary extends Ryanair contract in deal that could net him over £130m
The Ryanair boss extends his contract to 2032, in a deal featuring a bonus scheme that could earn him more than €150m (£130m).Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!