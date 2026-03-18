Olema Pharmaceuticals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Olema Pharmaceuticals hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,870 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -2,200 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at