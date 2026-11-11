Olema Pharmaceuticals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Olema Pharmaceuticals hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Olema Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -0,490 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at