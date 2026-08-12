Olema Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Olema Pharmaceuticals hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,61 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at