Olema Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Olema Pharmaceuticals äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Olema Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -0,600 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at