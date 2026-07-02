Olenox Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Olenox Industries lud am 30.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 108,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Olenox Industries ein Ergebnis je Aktie von -588,800 USD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,6 Millionen USD.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 165,220 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -6739,200 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 40,76 Prozent auf 2,95 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,98 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at