Olenox Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Olenox Industries hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Olenox Industries -288,000 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Olenox Industries mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 49,12 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at