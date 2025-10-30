Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
30.10.2025 21:02:00
OLG bestätigt: Preiserhöhung bei Amazon Prime ist unwirksam
Die Preiserhöhung bei Amazon Prime vom Herbst 2022 bleibt ungültig. Der Konzern hat auch beim OLG Düsseldorf verloren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
