OLG bestätigte Abweisung von FACC-Klage gegen Ex-Vorstand - FACC-Aktie höher

In einem Teilbereich wurde FACC allerdings recht gegeben: Die Ausdehnung der Klage von 10 auf 42 Mio. Euro hätte zugelassen werden müssen. FACC bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "OÖN" und kündigte den Gang zum Obersten Gerichtshof (OGH) an.

Ausgangspunkt für den Gerichtsstreit ist ein Fake-President-Fraud (Geschäftsführer-Trickbetrug) im Jahr 2016. Die Täter hatten sich damals in Mails an die Buchhaltung der FACC als die Firmenchefs ausgegeben und die Überweisung von 54 Mio. Euro auf ausländische Konten veranlasst. FACC argumentierte, der Vorstand habe kein ausreichendes Kontrollsystem geschaffen und damit den Schaden zu verantworten.

Das Landesgericht Ried wies die Schadenersatzklage ab. Das Zahlungssystem des Unternehmens sei zwar nicht ordnungsgemäß gewesen, da offenbar eine einzige Mitarbeiterin Überweisungen durchführen konnte, stellte das Gericht fest. Doch weil der Beklagte davon nichts gewusst habe, hafte er auch nicht dafür. Er hätte nur bei Verdachtsmomenten handeln müssen, doch sei ihm vom zuständigen Vorstandsmitglied versichert worden, dass es bei Überweisungen ein Vier-Augen-Prinzip gebe. Somit habe der Vorstand, der selbst gegen seine Abberufung gerichtlich vorgeht, seine Überwachungspflicht nicht verletzt.

Bei FACC hieß es gegenüber der APA, man werde den Gang zum OGH antreten. Denn es sei wichtig, das bei dem Trickbetrug verlorene Geld soweit wie möglich wieder ins Unternehmen zurückzuholen.

Die FACC-Aktie legt im Wiener Handel zeitweise um 0,78 Prozent auf 5,14 Euro zu.

