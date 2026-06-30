Olgeroin Egill Skallagrimsson hf Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Olgeroin Egill Skallagrimsson hf Registered veröffentlichte am 27.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 ISK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,130 ISK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,33 Milliarden ISK umgesetzt, gegenüber 8,59 Milliarden ISK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at