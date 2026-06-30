|
30.06.2026 06:31:29
Olgeroin Egill Skallagrimsson hf Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Olgeroin Egill Skallagrimsson hf Registered veröffentlichte am 27.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 ISK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,130 ISK je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,33 Milliarden ISK umgesetzt, gegenüber 8,59 Milliarden ISK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!