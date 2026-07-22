Pico Holdings Aktie
WKN: 923670 / ISIN: US6933662057
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22.07.2026 14:39:00
Olimex erweitert Raspberry Pi Pico um Relais und Hochspannungseingänge
Mit vier Relais und Eingängen bis 220 Volt bringt das PICO-EVB Industrie-I/O auf den Raspberry Pi Pico.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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