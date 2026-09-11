Olin And Huntsman Clear Antitrust Waiting Period For Proposed Merger

(RTTNews) - Chemical producers Olin Corp. (OLN) and Huntsman Corp. (HUN) said on Friday that the waiting period under the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act has expired for their proposed merger of equals, satisfying one of the key closing conditions.

Shareholders of both companies approved the deal on August 25. The closing remains subject to customary conditions, including additional regulatory approvals that are underway.

In pre-market activity on the NYSE, shares of Olin were up 0.49 percent trading at $17.40, after closing Thursday's regular session 0.86 percent lower.

Huntsman shares rose 1.63 percent to $9.69 in pre-market trading on the NYSE, after ending Thursday's regular session 0.52 percent lower.