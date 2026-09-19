Olin Aktie
WKN: 851936 / ISIN: US6806652052
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19.09.2026 02:30:00
Olin Just Won a $788 Million Army Contract. Is Olin Stock a Buy?
Families have Christmas. Defense investors have Sept. 30.
Much like Dec. 25 is the culmination of a year's worth of shopping for consumers, Sept. 30 marks the end of the federal government's fiscal year. And that means, if you're a defense investor, you can look forward to an unusually large number of unusually large defense contracts being awarded this month.
The truly humongous awards won't start dropping until about the last week or two of the month, when the Pentagon realizes it's running out of time to buy everything Congress has approved before the fiscal year ends. But already today, we're seeing some pretty sizable contracts dropping at the Pentagon.
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|Ausblick: Olin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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15.07.26
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06.05.26
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Olin gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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