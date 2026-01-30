Olin Aktie
WKN: 851936 / ISIN: US6806652052
|
30.01.2026 03:58:40
Olin Slips To Loss In Q4; Stock Down
(RTTNews) - Olin Corp. (OLN) reported that its net loss for the fourth quarter 2025 was $85.7 million or $0.75 per share, compared to net income of $10.7 million, or $0.09 per share in the fourth quarter 2024.
Sales for the fourth quarter 2025 declined to $1.665 billion, from $1.671 billion last year.
The company expects its first quarter 2026 adjusted EBITDA to be lower than fourth quarter 2025 levels.
OLN closed at $22.34, down $0.40 or 1.76% at 4:00:02 PM EST. In after-hours trading at 7:58:51 PM EST, the stock dropped further to $20.24, reflecting a decline of $2.10 or 9.40%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Olin Corp.
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Olin verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Olin legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Olin stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Olin Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Olin Corp.
|18,80
|-1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.