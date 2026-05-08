Olin Aktie
WKN: 851936 / ISIN: US6806652052
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08.05.2026 08:24:28
Olin Turns To Q1 Loss, Sales Decline
(RTTNews) - Olin Corporation (OLN), a manufacturer and distributor of chemical products, reported a first-quarter loss, primarily due to lower sales.
Net loss attributable to Olin was $83 million or $0.73 per share, compared with net income of $1.4 million or $0.01 per share in the prior-year quarter.
The company posted an operating loss of $78.3 million, compared with operating income of $43.7 million a year earlier.
Sales declined 3.7% to $1.583 billion from $1.644 billion last year.
Olin shares closed at $26.76 on Thursday, down 7.08%.
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Analysen zu Olin Corp.
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