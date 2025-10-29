|
29.10.2025 06:31:28
Olin: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Olin hat am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,37 USD. Im letzten Jahr hatte Olin einen Gewinn von -0,210 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,71 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Olin einen Umsatz von 1,59 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Zinsentscheid: US-Börsen letztlich uneins -- ATX zum Handelsende in Rot -- DAX schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Am heimischen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt deutlich unter die Nulllinie rutschte. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.