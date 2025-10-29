Olin: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Olin hat am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,37 USD. Im letzten Jahr hatte Olin einen Gewinn von -0,210 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,71 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Olin einen Umsatz von 1,59 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at