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20.04.2026 06:31:29
Olive Resource Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Olive Resource Capital hat am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz wurden 0,5 Millionen CAD gegenüber 0,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Jahresumsatz wurde auf 1,70 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 0,48 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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