Olive Resource Capital stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Olive Resource Capital in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 57,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at