Olive Resource Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Olive Resource Capital hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 CAD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat Olive Resource Capital mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 2925,00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at