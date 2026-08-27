Olive Resource Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Olive Resource Capital hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Olive Resource Capital hat ein EPS von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz wurden 2,3 Millionen CAD gegenüber 0,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at