Olive Resource Capital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Olive Resource Capital hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,0 Millionen CAD – ein Plus von 1385,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Olive Resource Capital 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

