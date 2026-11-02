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02.11.2026 10:13:00
Oliver Schütz tritt Amt als neuer FMA-Vorstand an
Oliver Schütz hat mit Wirkung vom 1. November 2026 sein Amt als neuer Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA) angetreten. Der von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) nominierte und für fünf Jahre bestellte Jurist folgt auf Helmut Ettl, der nach über 18 Jahren an der FMA-Spitze als Exekutivdirektor zum Internationalen Währungsfonds (IWF) wechselt. Das zweite Vorstandsmandat hält weiterhin Mariana Kühnel.
In der Führung setzen Kühnel und Schütz laut einer gemeinsamen Stellungnahme auf Effizienz, Risikoorientierung und Prozessvereinfachung. Künftig wolle die Behörde noch stärker auf wesentliche Risiken fokussieren und Ressourcen gezielter einsetzen, hieß es. Schütz, der 2002 in die FMA eintrat und zuletzt den Bereich Bankenabwicklung leitete, verfügt über langjährige Aufsichtserfahrung. Die Prüfschwerpunkte für 2027 präsentiert die Behörde am 11. Dezember.
ivn/tpo
WEB http://www.fma.gv.at
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