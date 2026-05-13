BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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13.05.2026 10:00:00

Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, 106. ordentliche Hauptversammlung der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München, 13. Mai 2026, Livestream aus der BMW Welt in München

Rede Oliver Zipse HV 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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