Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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13.05.2026 10:00:00
Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, 106. ordentliche Hauptversammlung der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München, 13. Mai 2026, Livestream aus der BMW Welt in München
Rede Oliver Zipse HV 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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