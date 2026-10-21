Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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21.10.2026 04:37:24
Olivia Lum, ex-CFO not giving evidence in their Hyflux trial
Judge notes that opting to remain silent may draw an adverse inference against themWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Hyflux Ltd 6 % Cum.Non-Conv.Pref.Shs 2011-Perpetual Class A Reg S
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|Trial Holdings Inc. Registered Shs
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