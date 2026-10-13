Ollie's Bargain Outlet Holdings Aktie
WKN DE: A14WW1 / ISIN: US6811161099
|
13.10.2026 14:10:08
Ollie's Bargain Outlet Authorizes Additional $500 Mln Share Repurchases
(RTTNews) - Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI), a retailer of closeout merchandise & excess inventory, on Tuesday announced that its board has approved an additional $500 million share repurchase authorization.
The new authorization brings the company's total available share repurchase capacity to approximately $561 million.
The company said that since launching the program in 2019, it has repurchased approximately $679 million of its shares.
The company said the authorization reflects its confidence in long-term growth, cash generation and financial strength.
In the pre-market trading, Ollie's Bargain Outlet is 3.31% higher at $89.30 on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
|
01.09.26
|Ausblick: Ollies Bargain Outlet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.06.26
|Ausblick: Ollies Bargain Outlet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: Ollies Bargain Outlet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
|78,78
|2,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.