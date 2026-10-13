Ollie's Bargain Outlet Authorizes Additional $500 Mln Share Repurchases

(RTTNews) - Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI), a retailer of closeout merchandise & excess inventory, on Tuesday announced that its board has approved an additional $500 million share repurchase authorization.

The new authorization brings the company's total available share repurchase capacity to approximately $561 million.

The company said that since launching the program in 2019, it has repurchased approximately $679 million of its shares.

The company said the authorization reflects its confidence in long-term growth, cash generation and financial strength.

In the pre-market trading, Ollie's Bargain Outlet is 3.31% higher at $89.30 on the Nasdaq.