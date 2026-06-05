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05.06.2026 06:31:29
Ollies Bargain Outlet gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ollies Bargain Outlet hat am 03.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 658,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ollies Bargain Outlet 576,8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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