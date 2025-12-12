|
12.12.2025 06:31:28
Ollies Bargain Outlet gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Ollies Bargain Outlet hat am 09.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,59 Prozent auf 613,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 517,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
