Ollie's Bargain Outlet Holdings Aktie
WKN DE: A14WW1 / ISIN: US6811161099
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03.09.2026 03:59:32
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Q2 Profit Advances
(RTTNews) - Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $85.45 million, or $1.42 per share. This compares with $61.31 million, or $0.99 per share, last year.
Excluding items, Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $85.45 million or $1.42 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.1% to $741.31 million from $679.56 million last year.
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $85.45 Mln. vs. $61.31 Mln. last year. -EPS: $1.42 vs. $0.99 last year. -Revenue: $741.31 Mln vs. $679.56 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.57 To $ 4.65 Full year revenue guidance: $ 2.928 B To $ 2.941 B
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