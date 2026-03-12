Ollie's Bargain Outlet Holdings Aktie
WKN DE: A14WW1 / ISIN: US6811161099
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12.03.2026 15:56:46
Ollie's Bargain Outlet Holdings Stock Gains 5% Over Higher Revenue And Profit In Q4
(RTTNews) - Shares of Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) are moving up about 5 percent on Thursday morning trading over its fourth-quarter financial results, which saw a rise in net income to $85.6 million, or $1.39 a share, from $68.6 million, or $1.11 a share, in the prior year.
The company's shares are currently trading at $108.70 on the Nasdaq, up 5.16 percent. The stock opened at $105.77 and has climbed as high as $112.00 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $98.19 to $141.74.
Net sales increased to $779.3 million from last year's $667.1 million.
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Nachrichten zu Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
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|Ausblick: Ollies Bargain Outlet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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